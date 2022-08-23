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Расчетная цена газа в Европе достигла исторического максимума

ICE: расчетная цена газа достигла 2861,6 доллара за тысячу кубометров

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Цены на газ в Европе достигли исторического максимума. Стоимость топлива рекордно повысилась с 1996 года — за все время функционирования газовых хабов в Европе. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, расчетная цена газа составила 2861,6 доллара за тысячу кубометров.

В ходе сессии 22 августа сентябрьский фьючерс с поставкой на нидерландском хабе TTF стоил 291,8 евро за киловатт-час, или 3086,62 доллара за тысячу кубометров. Рост за последние сутки составил 19,3 процента.

Подорожание произошло на фоне продолжающихся проблем с поставками российского газа в Европу по газопроводу «Северный поток». 19 августа стало известно о временной приостановке поставок из-за ремонтного обслуживания единственной турбины газопровода.

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Марина Совина
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