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Газ в Европе резко подорожал

Газ в Европе резко подорожал до трех тысяч долларов за тысячу кубометров

Фото: Unsplash

Газ на торгах на европейской бирже ICE резко подорожал в ходе сессии 22 августа, свидетельствуют данные площадки. Цена превысила три тысячи долларов за тысячу кубометров, что стало наивысшим показателем с марта.

На момент публикации сентябрьский фьючерс с поставкой на нидерландском хабе TTF стоил 291,8 евро за киловатт-час, или 3086,62 доллара за тысячу кубометров. Рост за последние сутки составил 19,3 процента.

Подорожание произошло на фоне продолжающихся проблем с поставками российского газа в Европу по газопроводу «Северный поток». 19 августа стало известно о временной приостановке поставок из-за ремонтного обслуживания единственной турбины газопровода.

Нефть европейской марки Brent на момент публикации торговалась по 94,7 доллара за баррель. Снижение за последние сутки составило два процента.

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Платон Щукин
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