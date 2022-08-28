Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Маск призвал включить на полную мощность все АЭС мира

Основатель Tesla и SpaceX Маск призвал включить на полную мощность все АЭС в мире

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск призвал включить на полную мощность все атомные электростанции (АЭС) мира. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, страны должны наращивать производство ядерной энергии.

«Это безумие с точки зрения национальной безопасности и вредно для окружающей среды — закрывать АЭС», — написал бизнесмен.

Ранее Маск в статье для журнала China Cyberspace написал, что вживление чипов в мозг человека может помочь людям с ограниченными возможностями. По словам предпринимателя, нейронные чипы Neuralink на данном этапе помогают в индивидуальном порядке людям, получившим серьезные травмы.

6 августа Маск призвал освободить осужденных за наркотики в США на фоне усилий американского лидера Джо Байдена по возвращению из России баскетболистки Бриттни Грайнер. «Если президент так усердно работает над освобождением кого-то из России за наркотики, почему бы нам не освободить людей в Америке, которые находятся в заключении по тем же причинам», — сказал он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Боррель предупредил о серьезных вызовах для Евросоюза из-за санкций
В российском регионе локализовали крупный лесной пожар
Перечислена самая модная обувь на осень 2022 года
УФСИН не выявило нарушений избранной меры пресечения в пробежке Ройзмана
Трасс захотела снизить НДС в Великобритании
«Зенит» разгромил «Урал» и вернулся на первое место в РПЛ
Маск призвал включить на полную мощность все АЭС мира
В России приготовились зарегистрировать новую вакцину от гемофильной инфекции
Синоптик назвал последний день засухи в Москве
В Минобороны Греции ответили на обвинения Турции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.