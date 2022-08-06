Маск призвал Байдена освободить осужденных за наркотики в США на фоне дела Грайнер

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск призвал освободить осужденных за наркотики в США на фоне усилий американского лидера Джо Байдена по возвращению из России баскетболистки Бриттни Грайнер. Об этом предприниматель заявил на YouTube-канале Full Send Podcast.

«Если президент так усердно работает над освобождением кого-то из России за наркотики, почему бы нам не освободить людей в Америке, которые находятся в заключении по тем же причинам», — сказал он.

Глава SpaceX считает, что людей нельзя лишать свободы за ненасильственные действия.

Ранее Байден заявил, что с надеждой смотрит на перспективы обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер.

4 августа Химкинский суд Подмосковья приговорил Грайнер к девяти годам колонии общего режима за контрабанду гашишного масла. Также осужденной предъявили штраф в 1 миллион рублей. Ее адвокат Мария Благоволина заявила агентству, что защита в ближайшее время планирует подать апелляционную жалобу.

