Лавров обсудил с Блинкеном обмен заключенными

Лавров призвал Блинкена отказаться от спекуляций в вопросе обмена заключенными

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с государственным секретарем США Энтони Блинкеном обсудил обмен заключенными между государствами. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что глава МИД РФ призвал своего американского коллегу вернуться в этом вопросе к «тихой дипломатии» и отказаться от спекуляций и вбросов.

27 июля Вашингтон предложил Москве обменять предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер, эту идею поддержал президент Джо Байден. Как сообщили источники CNN, соответствующее предложение Москве было направлено в июне. Однако его детали они уточнять не стали. По их словам, дальнейшее развитие событий зависит от России.

Позже жена Виктора Бута Алла заявила, что речь идет о «не совсем адекватном и весомом обмене». По мнению россиянки, предложенный обмен «выглядит явно в пользу США». Она опасается, что инициатива может быть политической спекуляцией.