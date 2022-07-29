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Лавров обсудил с Блинкеном обмен заключенными

Лавров призвал Блинкена отказаться от спекуляций в вопросе обмена заключенными
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: МИД РФ / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с государственным секретарем США Энтони Блинкеном обсудил обмен заключенными между государствами. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что глава МИД РФ призвал своего американского коллегу вернуться в этом вопросе к «тихой дипломатии» и отказаться от спекуляций и вбросов.

27 июля Вашингтон предложил Москве обменять предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер, эту идею поддержал президент Джо Байден. Как сообщили источники CNN, соответствующее предложение Москве было направлено в июне. Однако его детали они уточнять не стали. По их словам, дальнейшее развитие событий зависит от России.

Позже жена Виктора Бута Алла заявила, что речь идет о «не совсем адекватном и весомом обмене». По мнению россиянки, предложенный обмен «выглядит явно в пользу США». Она опасается, что инициатива может быть политической спекуляцией.

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Николай Чигасов
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