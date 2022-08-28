Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Житель Сахалина изнасиловал похищенную девочку и выкинул ее из окна

Baza: житель Сахалина изнасиловал похищенную семилетнюю девочку и выкинул ее из окна

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

Житель Сахалина изнасиловал похищенную с детской площадки семилетнюю девочку и выкинул ее из окна. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

26 августа в Курильске сожительница 46-летнего А. Комарицкого В. Хомчук обманом увела ребенка домой. Мужчина изнасиловал его и выбросил из окна второго этажа.

Девочку в тяжелом состоянии доставили в реанимацию больницы Южно-Сахалинска, а через сутки перевели в хирургическое отделение. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.

Комаицкого и его сожительницу задержали. Известно, что в 1990-е годы мужчину уже судили за изнасилование.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
В МВД Австрии отреагировали на сообщения о смерти убийцы Дугиной
Россиянин решил съесть шаурму, убил человека и попал на видео
Житель Сахалина изнасиловал похищенную девочку и выкинул ее из окна
ВСУ при обстреле Сватово повредили здание сельхозпредприятия
На российском рынке начался мощный пожар
Стали известны цены самых востребованных букетов к 1 сентября
Стали известны новые подробности о переходе Роналду в «Наполи»
Пилот рассказал об особенностях «спрямленных» маршрутов
Крики и панику пассажиров из-за треснувшего в полете иллюминатора сняли на видео
Тату-мастер набила клиентке веснушки в виде «обезьяньей оспы»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.