Житель Сахалина изнасиловал похищенную девочку и выкинул ее из окна

Baza: житель Сахалина изнасиловал похищенную семилетнюю девочку и выкинул ее из окна

Житель Сахалина изнасиловал похищенную с детской площадки семилетнюю девочку и выкинул ее из окна. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

26 августа в Курильске сожительница 46-летнего А. Комарицкого В. Хомчук обманом увела ребенка домой. Мужчина изнасиловал его и выбросил из окна второго этажа.

Девочку в тяжелом состоянии доставили в реанимацию больницы Южно-Сахалинска, а через сутки перевели в хирургическое отделение. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.

Комаицкого и его сожительницу задержали. Известно, что в 1990-е годы мужчину уже судили за изнасилование.