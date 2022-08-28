Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Глюкоза отреагировала на каминг-аут дочери

Певица Глюкоза заявила, что поняла и поддержала свою 15-летнюю дочь Лиду после каминг-аута

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) поделилась реакцией на каминг-аут своей 15-летней дочери Лиды, которая раскрыла свою гендерную идентичность. Своими впечатлениями исполнительница поделилась в интервью HELLO!

По словам певицы, она спокойно восприняла признание дочери в том, что она является небинарной персоной. Певица поддержала ее, посоветовав прислушаться к себе. Глюкоза заявила, что новое поколение «про принятие, про то, что люди могут быть разными».

«Лида сказала, что ее не надо относить к чему-то или кому-то конкретному, что она человек мира и любви. Я помню, что мне в ее возрасте хотелось быть мальчиком: я дружила только с парнями, бегала с ними по гаражам, хулиганила. Случалось, они меня немного принижали за то, что я девчонка — тогда мне было ужасно обидно. Но я не шла и не рассказывала это маме, переживала в себе. Для подростка, я считаю, такие заявления абсолютно нормальны. Не нужно ахать и переживать, нужно поддерживать», — рассказала Глюкоза.

Ранее американская актриса и поп-исполнительница Дженнифер Лопес выступила на сцене со своим ребенком и объявила о его гендерной идентичности. 52-летняя певица, выступая в Лос-Анджелесе, пригласила выступить с ней на сцену свою 14-летнюю дочь Эмму. Звезда обратилась к ребенку гендерно-нейтральным местоимением «они», которое используют небинарные персоны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Раскрыта ошибка американской разведки относительно планов России на Украине
В Пакистане от наводнений погибли более тысячи человек
Пластический хирург предупредил об опасности увеличения губ
Диетолог развеяла мифы о вреде молочных продуктов
Россияне назвали самых красивых мужчин и женщин
Глюкоза отреагировала на каминг-аут дочери
Появление российской нефти в США назвали пощечиной
Экс-посол Украины в Германии передумал звать премьера Саксонии в Киев
Названы опасные для использования банковских карт интернет-ресурсы
Стало известно об основных изменениях в ЕГЭ в новом году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.