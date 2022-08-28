Названа главная опасность орехов

Аллерголог Попович заявил, что орехи могут вызвать сильную аллергическую реакцию

Аллерголог-иммунолог Алексей Попович в беседе с RT назвал главную опасность, которую представляют орехи. По его словам, они могут вызвать сильную аллергическую реакцию, в том числе анафилаксию.

«Орехи являются очень сильными аллергенами. В первую очередь к ним относится фундук, который может вызвать даже анафилаксию, а также арахис — это не орех, а бобовое растение, но именно он входит в "большую восьмерку" аллергенов. Также аллергию могут вызвать грецкий и кедровый орехи», — заявил специалист.

Среди малоаллергенных орехов он назвал макадамию, бразильский орех и кешью. Попович также призвал аллергиков обращать особое внимание на этикетки любых употребляемых продуктов питания.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, что перед употреблением орехи нужно замачивать в воде. По ее мнению, максимум пользы для здоровья можно извлечь из подсушенных орехов, если замочить их в воде комнатной температуры минимум на четыре часа.