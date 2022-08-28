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Онколог назвала четыре симптома рака щитовидной железы

Онколог Раджабова назвала охриплость и увлечение лмимфоузлов симптомами рака щитовидки

Фото: EMI / Unsplash

Онколог Марина Раджабова назвала четыре симптома рака щитовидной железы. Об этом сообщается на сайте «Доктор Питер».

К опасным симптомам врач отнесла охриплость, увеличение лимфоузлов на шее, трудности с глотанием пищи и появление плотного образования чуть ниже кадыка. Все эти признаки можно спутать с простудой, отметила Раджабова.

По ее словам, заподозрить рак щитовидки на ранних стадиях достаточно сложно, так как часто болезнь протекает бессимптомно. Чтобы заметить изменения, нужно регулярно делать УЗИ щитовидной железы и сдавать анализ крови на гормоны. «Гормоны щитовидной железы не являются онкомаркерами, но помогают выявить тиреоидит, на фоне которого могут развиваться узлы со злокачественными клетками», — пояснила онколог.

Среди факторов риска Раджабова также перечислила проживание в районах с йодной недостаточностью, нахождение в зоне с высокой радиацией, растущие узлы щитовидной железы и другие злокачественные образования.

Ранее главный внештатный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн рассказал, что выявить рак на ранних стадиях россиянам поможет регулярное скрининговое обследование. По его словам, с 35 лет нужно регулярно проводить скрининг на дисфункцию щитовидки. Врач отмечал, что если в семье есть случаи медуллярного рака щитовидной железы, то всем кровным родственникам должен проводиться генетический скрининг.

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Евгений Шульгин
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