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Пугачева объяснила свой отъезд из России

Певица Алла Пугачева объяснила свой отъезд из России отдыхом и лечением

Кадр: Telegram-канал «Неопра, блин»

Эстрадная певица Алла Пугачева объяснила свой пятимесячный отъезд из России. Видео с ней появилось в Telegram-канале «НЕОПРА, БЛИН!».

Исполнительница пояснила, что занималась отдыхом и лечением. «Такое прямо возвращение блудной дочери. Кончился отпуск», — сказала она.

В марте Пугачева покинула Россию вместе с семьей. Певица на протяжении нескольких месяцев проживала в Израиле, а потом переехала в Латвию, где арендовала виллу.

О возвращении Аллы Пугачевой стало известно в субботу, 27 августа. О встрече с певицей в соцсетях сообщил дизайнер Игорь Гуляев. Он опубликовал кадры, на которых видно, как артистка распахивает ногой дверь машины под изумленный возглас дизайнера «глазам не верю, неужели это ты». «Уже давно, просто никак не могла собраться», — ответила ему артистка.

Позднее звезда рассказала о своих планах. «Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове», — заявила вернувшаяся в Россию знаменитость. Также Пугачева отметила, что ее дети 1 сентября продолжат обучение в российской школе.

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Евгений Шульгин
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