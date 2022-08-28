В Великих Луках пройдет фестиваль исторической реконструкции

На фестивале исторической реконструкции в Великих Луках пройдет парад на воде

В городе Великие Луки Псковской области пройдет фестиваль исторической реконструкции, приуроченный к 350-летию со дня рождения императора Петра I. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, мероприятие откроется парадом на воде «Петровская флотилия» и продолжится презентацией самодельных плавательных конструкций «Потешная флотилия». Кроме того, для участников подготовили потешные бои, мастер-классы по танцам и по письму перьями, а также выставку исторического костюма.

Для юных посетителей предусмотрена отдельная зона — детский городок для настольных и подвижных игр. Фестиваль завершится праздничным фейерверком, мультимедийным шоу и выступлением групп «Партизан FM» и «Uma2rman».

Ранее в августе в Великом Новгороде состоялся фестиваль музыкальных древностей «Словиша». В рамках лекционной программы посетителям рассказали о карельском кантеле (финские и карельские гусли), фольклорных арфах и гуслях и цимбале — струнном ударном инструменте с трапециевидной декой.

