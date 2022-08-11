В Великом Новгороде состоится фестиваль музыкальных древностей «Словиша»

В Великом Новгороде 13 и 14 августа состоится фестиваль музыкальных древностей «Словиша»

В Великом Новгороде 13 и 14 августа пройдет фестиваль музыкальных древностей «Словиша». Об этом сообщает городская еженедельная газета «Новгород».

Фестиваль пройдет в шестой раз, на него приедут музыканты из 19 городов России и Белоруссии. В 2022 году он пройдет на трех площадках.

«Сердцем» фестиваля вновь станет Центр музыкальных древностей — здесь на оба дня запланирована большая лекционная программа. Исследователи расскажут о карельском кантеле (финские и карельские гусли), фольклорных арфах и гуслях, цимбале (струнный ударный инструмент с трапециевидной декой) и о многом другом.

«У нас не фольклорный фестиваль, не фестиваль реконструкторов, не научная конференция, но есть элементы всего этого. В некоторых других регионах тоже играют на гуслях и есть традиции, но у них нет археологии. У нас же четкая привязка к корням, к тому, что было найдено в археологических слоях и реконструировано. Это делает наш фестиваль уникальным», — рассказал координатор фестиваля «Словиша» Константин Хиврич.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области с 3 по 4 сентября в рамках Всероссийского фестиваля музыки, исторической реконструкции и этномоды «Небо славян» пройдут бои между средневековыми ладьями. В программе праздника — военно-историческая реконструкция и музыкальные выступления коллективов со всей страны.