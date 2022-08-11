В Вологодской области пройдут бои между средневековыми ладьями

В Вологодской области с 3 по 4 сентября пройдет Всероссийского фестиваль «Небо славян»

В Вологодской области с 3 по 4 сентября в рамках Всероссийского фестиваля музыки, исторической реконструкции и этномоды «Небо славян» пройдут бои между средневековыми ладьями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организатора мероприятия Алексея Пальчеха.

Уточняется, что местом проведения фестиваля выбрана территория музейно-исторического комплекса «Застава князей Белозерских», в котором воссоздано древнерусское поселение на берегу реки Шексна, где в IX-XI веках проходил торговый путь «из варяг в персы».

В программе праздника — военно-историческая реконструкция и музыкальные выступления коллективов со всей страны. «Мощный состав реконструкторов, две ладьи из Петербурга привозим. Реконструкция начнется на воде, где будет изображаться нападение воинов-викингов на купеческую ладью, которая причаливает к берегу, где ее уже отбивает рать с заставы князей Белозерских», — рассказал Пальчех.

Кроме того, гости фестиваля смогут принять участие в семинарах, на которых выступят члены Русского географического общества, специалисты по истории торгового пути, русской православной церкви, крестьян на Русском Севере, а также исследователи русских сказок и русской кухни.

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