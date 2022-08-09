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В Чебоксарах пройдет цикл ярмарочных гуляний

В санатории «Чувашия» 14 августа пройдет праздник «Медовый спас»

Фото: Дмитрий Ермаков / Lenta.ru

В Чебоксарах ко Дню города проведут цикл ярмарочных гуляний «Спасы на песке». Об этом сообщает «Вести Чувашия».

Так, 14 августа состоится праздник «Медовый спас» на территории санатория «Чувашия», 19 августа на «Яблочный спас» приглашает поселок Северный, а местом проведения «Орехового спаса» станет поселок Сосновка.

Кроме того, организаторы анонсировали выставку-конкурс «Дары садов и огородов», а также фестиваль урожая. Участники представят работы в номинациях «Лучшее кулинарное изделие» и «Лучшая цветочная композиция».

Столица Чувашии отпразднует День города 21 августа, ей исполнится 553 года.

Ранее стало известно, что 14 августа в национальном парке «Башкирия» пройдет фестиваль «Заповедный мед». В рамках мероприятия проведут мастер-классы от ремесленников, дегустацию и выбор самого вкусного меда, концерт, игры, конкурсы и розыгрыш лотерейных призов.

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Мария Гейн
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