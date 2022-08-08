В нацпарке «Башкирия» пройдет фестиваль «Заповедный мед»

В нацпарке «Башкирия» 14 августа пройдет фестиваль «Заповедный мед»

В нацпарке «Башкирия» на левом берегу Нугушского водохранилища 14 августа пройдет фестиваль «Заповедный мед». Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка, передает портал «Республика Башкортостан».

На фестивале пройдут мастер-классы от ремесленников, дегустация и выбор самого вкусного меда, концерт, игры, конкурсы и розыгрыш лотерейных призов.

Кроме того, гости смогут посетить выставку-продажу меда и продуктов пчеловодства, а также ознакомиться с природными территориями биосферного резервата «Башкирский Урал» на интерактивных площадках.

Ранее сообщалось, что в городе Армавир в Краснодарском крае 27 августа пройдет первый в городе гастрономический фестиваль «Лаваш-фест». Мероприятие будет проходить в формате городского пикника, продукты для которого можно будет приобрести «на месте». Упор сделан на кавказскую кухню.