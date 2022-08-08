Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В нацпарке «Башкирия» пройдет фестиваль «Заповедный мед»

В нацпарке «Башкирия» 14 августа пройдет фестиваль «Заповедный мед»

Фото: Нацпарк «Башкирия»

В нацпарке «Башкирия» на левом берегу Нугушского водохранилища 14 августа пройдет фестиваль «Заповедный мед». Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка, передает портал «Республика Башкортостан».

На фестивале пройдут мастер-классы от ремесленников, дегустация и выбор самого вкусного меда, концерт, игры, конкурсы и розыгрыш лотерейных призов.

Кроме того, гости смогут посетить выставку-продажу меда и продуктов пчеловодства, а также ознакомиться с природными территориями биосферного резервата «Башкирский Урал» на интерактивных площадках.

Ранее сообщалось, что в городе Армавир в Краснодарском крае 27 августа пройдет первый в городе гастрономический фестиваль «Лаваш-фест». Мероприятие будет проходить в формате городского пикника, продукты для которого можно будет приобрести «на месте». Упор сделан на кавказскую кухню.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Путин разрешил банкам приостановить операции с бизнесом в иностранной валюте
Трамп посоветовал генералам США равняться на военачальников нацистской Германии
Группа «Би-2» отреагировала на информацию об эмиграции
Профессиональный парикмахер раскрыла секреты ухода за волосами
Британцы обвинили Зеленского во лжи после обстрелов Запорожской АЭС
Стало известно о тайном списке Брэда Питта
Разработан способный определять различные материалы робот
Заплывшей во французскую реку белухе не удалось вернуться в море
Telegram пригрозили новым штрафом в России
МЧС спустя пять суток удалось полностью потушить пожар на складе Ozon
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.