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Российских водителей предупредили об изменениях в техосмотре

Аналитик Зубриський предупредил об изменениях в техосмотре с 1 сентября

Фото: Pixabay

Президент Национальной ассоциации предприятий технического обслуживания и ремонта автомототранспортных средств (НАПТО) Сергей Зубриський в беседе с агентством «Прайм» предупредил, что российских водителей ждут изменения в техосмотре с 1 сентября.

Так, с осени не будет проверяться, есть ли в автомобиле аптечка, огнетушитель и дорожный знак аварийной остановки. Кроме того, не будет контролироваться падение капель масел и рабочих жидкостей в основных агрегатах транспорта. Это же относится и к коррозии, уровню шума выхлопов и работе стеклоомывателя.

Аналитик напомнил, что в прошом году приняли закон, который предусматривает отмену технического осмотра для транспорта, который находится в собственности физлиц и используется исключительно в личных целях.

Также транспортные средства, которые идут за рубеж, должны соответствовать международным требованиям. В этих случаях техосмотр остаётся обязательной процедурой.

Ранее стало известно, что Госдума подготовила законопроект, который отменяет штрафы за ряд мелких нарушений ПДД и одновременно ужесточает ответственность за серьезные проступки. Также документ предусматривает отмену штрафа для российских водителей за непройденный техосмотр.

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Марина Совина
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