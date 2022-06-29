Для российских водителей задумали отменить штрафы за мелкие нарушения

«Известия»: подготовлен законопроект, который отменяет штрафы за ряд мелких нарушений ПДД

Подготовлен законопроект, который отменяет штрафы за ряд мелких нарушений ПДД и одновременно ужесточает ответственность за серьезные проступки. Об этом сообщают «Известия».

По информации издания, законопроект также вводит санкции за превышение средней скорости и предусматривает отмену штрафа для российских водителей за не пройденный техосмотр.

Проект нового закона предполагает отказ от штрафов за незначительные нарушения, например за грязный номер, забытые дома права или документы на машину, не включенный указатель поворота. За управление автомобилем с мелкими неисправностями также предлагают ограничится предупреждением.

Как пояснил автор законопроекта, депутат Государственной Думы Николай Новичков, нужно снизить административную нагрузку на автомобилистов, которые допустили незначительные нарушения ПДД, не ведущих к фатальным последствиям. «Таким образом, порядок, который сейчас регламентируется указаниями ГИБДД, будет закреплен в законе», — пояснил он.

При этом вместе со смягчением ответственности, за ряд нарушений предлагают наказывать строже. Так, за непристегнутый ремень собираются увеличить штраф с 1 тысячи до 5 тысяч рублей. За повторное превышение скорости на 40–60 километров в час вводится штраф в размере 2–5 тысяч рублей либо лишении прав на срок от четырех до шести месяцев. В законопроекте отдельно приписано, что штрафы, предусмотренные за нарушения скоростного режима, действуют также и в случае превышения средней скорости.

Ранее депутаты Госдумы выступили с предложением лишить злостных нарушителей правил дорожного движения скидки на штрафы. Соответствующие законопроекты внесли в нижнюю палату российского парламента в мае и приняли в первом чтении в середине июня.