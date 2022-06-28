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В России предложили лишить злостных нарушителей ПДД скидок на штрафы

«Ъ»: в Госдуме выступили с предложением лишить злостных нарушителей ПДД скидки на штрафы

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Депутаты Госдумы на прошедшем в понедельник, 27 июня, заседании выступили с предложением лишить злостных нарушителей правил дорожного движения (ПДД) скидки на штрафы, пишет «Коммерсантъ».

Соответствующие законопроекты внесли в нижнюю палату российского парламента в мае и приняли в первом чтении в середине июня. Авторами инициативы выступили депутаты Ирина Яровая, Дмитрий Вяткин, Ирина Панькина, Юрий Синельщиков, Ярослав Нилов и Дмитрий Певцов.

Парламентарии рекомендовали лишить скидки в 50 процентов при оплате штрафа водителей, если их ранее привлекали по статье о повторном вождении без удостоверения.

Предложение является поправкой к законопроекту об ужесточении наказания за неоднократное нарушение ПДД, разработанному вице-спикером Госдумы Яровой. По ее задумке, предлагается повысить административные штрафы (100 и 300 тысяч рублей) за повторное управление автомобилем без прав, а также уголовную ответственность в третий раз, если водитель сел за руль пьяным.

Правительство России в декабре одобрило законопроект об ужесточении наказания за лихачество.

Ранее стало известно, что в России с 1 июля заработает «Витрина данных ГИБДД» о злостных нарушителях ПДД.

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Анна Щербакова
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