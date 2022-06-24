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В России заработает база данных о злостных нарушителях ПДД

В России с 1 июля начнет работу «Витрина данных ГИБДД» о злостных нарушителях ПДД

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В России с 1 июля заработает онлайн-база данных о злостных нарушителях правил дорожного движения (ПДД). Это следует из приказа МВД, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Ввести в эксплуатацию с 1 июля 2022 года в составе ФИС "ГИБДД-М" подсистемы "Оперативная выборка данных", "Надзор ГИБДД" и "Витрина данных ГИБДД"», — говорится в приказе. Онлайн-база даст компаниям возможность проверять своих водителей на наличие нарушений ПДД и лишение водительских прав.

В январе в России вступил в силу закон о тюремном сроке для злостных нарушителей ПДД. В частности, до трех лет лишения свободы грозит злостным нарушителям за неоднократный выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 километров в час. Также предусмотрен денежный штраф от 300 до 500 тысяч рублей либо в размере зарплаты за период от двух до трех лет.

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Анастасия Шейкина
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