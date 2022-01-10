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Вступил в силу закон о тюремном сроке для злостных нарушителей ПДД

В России вступил в силу закон об уголовной ответственности за превышение скорости

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

С понедельника, 10 января, в России вводится уголовная ответственность за регулярные нарушения правил дорожного движения. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

В частности, до трех лет лишения свободы грозит злостным нарушителям ПДД за неоднократный выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 километров в час. Кроме тюремного срока, предусмотрен денежный штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей либо в размере зарплаты за период от двух до трех лет.

Также до двух лет колонии могут получить водители, лишенные права управлять транспортным средством и пойманные за рулем.

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8 января сообщалось, что в 2022 году предполагается введение новых штрафов для автомобилистов. В частности, за опасное вождение предлагается штрафовать на 5 тысяч рублей. Если же водитель не остановит машину по требованию сотрудников ГИБДД, санкции могут составить 40 тысяч рублей. А если в салоне вместе с нетрезвым водителем находился ребенок, штраф вырастет с 30 до 50 тысяч.

Ранее стало известно, что, по данным МВД, число водителей в России, сдающих с первого раза экзамен на права, снизилось на 20 процентов после введения новых правил проведения практического экзамена. Как пояснили в ведомстве, чаще всего кандидаты в водители ошибаются при парковке задним ходом в бокс или гараж и при параллельной парковке задним ходом.

Марина Совина
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