Автомобилистов предупредили о пяти важных изменениях в правилах в 2022 году

В 2022 году для российских автомобилистов начнет действовать ряд новых правил. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. Среди нововведений — изменение в правилах медицинского осмотра для водителей, уголовная ответственность для лихачей на дорогах и отмена техосмотра для легковых авто.

Последний пункт формально вступил в силу раньше остальных — закон об отмене обязательного техосмотра для частного автотранспорта президент России Владимир Путин подписал в последний день 2021 года.

Теперь техосмотр обязаны проходить только автомобили такси, автобусы и грузовые машины, а также авто- и мототранспорт старше четырёх лет, если его необходимо поставить на учет, перерегистрировать либо внести изменение в конструкцию ТС. Тех, кто управляет автомобилем без диагностической карты уже с 1 марта раз в сутки смогут штрафовать на 2 тысячи рублей с помощью дорожных камер.

Также с 1 марта будут действовать новые правила получения медицинских справок. Теперь лабораторный анализ мочи будут проводить вне зависимости от результата экспресс-теста на наркотики. Врач-нарколог сможет назначить его на основе визуальных признаков вероятной наркозависимости: следов от уколов на руках, повышенной потливости, чересчур низкого пульса, а также сонливости, трясущихся рук и эмоциональной неустойчивости кандидата в водители.

Уже с 10 января автомобилистов-лихачей смогут наказывать в соответствии с Уголовным кодексом. Водители, которые ездят без водительских прав и при этом систематически превышают скоростной лимит на 60 километров в час или выезжали на встречную полосу, могут получить до трех лет лишения свободы.

Кроме того, предполагается введение новых штрафов. В частности, за опасное вождение предлагается штрафовать на 5 тысяч рублей. Если же водитель не остановит машину по требованию сотрудников ГИБДД, санкции могут составить 40 тысяч рублей. А если в салоне автомобиля вместе с нетрезвым водителем находился ребенок, штраф вырастет с 30 до 50 тысяч.

Ранее сообщалось, что, по данным МВД, число водителей в России, сдающих с первого раза экзамен на права, снизилось на 20 процентов после введения новых правил проведения практического экзамена. Как пояснили в ведомстве, чаще всего кандидаты в водители ошибаются при парковке задним ходом в бокс или гараж и при параллельной парковке задним ходом.

