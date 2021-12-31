В России отменили обязательный техосмотр

В России владельцев легковых автомобилей и мотоциклов освободили от обязательного техосмотра (ТО) транспортных средств, подписанный президентом Владимиром Путиным закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кто освобожден от ТО

Поправки внесены в статью 15 Федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статью 15 Федерального закона «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Правило работает только в том случае, если машина или мотоцикл находятся в собственности физических лиц и используются в личных целях.

Ряд исключений

Для такси и иного транспорта, используемого для перевозки пассажиров, технический осмотр остается обязательным. То же касается личного транспорта, применяемого в служебных целях.

Кроме этого, водитель должен получать диагностическую карту по результатам технического осмотра в случае постановки на учет, изменения конструкции машины, с года изготовления которой прошло более четырех лет (включая год создания).

Настоящий документ вступает в силу со дня его официального опубликования пресс-служба президента России

Юридические лица также должны продолжать выполнять техосмотры своих автобусов и грузовиков на обязательной основе. Процедуру придется выполнять для авто старше четырех лет при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции и замене основных агрегатов.

Инициатива ГИБДД

ГИБДД России обратилась с инициативой отменить обязательный техосмотр к правительству в июле 2021 года. В ведомстве сослались на то, что в правилах дорожного движения и так содержится пункт, обязывающий водителя содержать свой автомобиль в исправном состоянии. Позже идею поддержали в Госдуме и Совете Федерации.

При этом с 1 марта 2022 года в России заработает правило, согласно которому за езду без ТО выпишут штраф. Правила будут работать только в отношении тех водителей, для которых наличие диагностической карты останется обязательным.

Глава ГИБДД Михаил Черников оценил отказ от обязательного техосмотра машин при получении ОСАГО.

Мы просчитывали экономику. Это миллиарды рублей за то, чтобы получить бланк Михаил Черников глава ГИБДД России

Как уточнил премьер-министр страны Михаил Мишустин, закон освободит российских автовладельцев от излишней и порой неэффективной процедуры.

Практика показывает, что автолюбители сами активно следят за собственной безопасностью, и будет правильно дать им возможность лично контролировать состояние своей машины Михаил Мишустин премьер-министр России

Статистика

По данным «Коммерсанта», на начало ноября 2021 года вопрос прохождения технического осмотра затрагивал каждого третьего жителя страны. В России насчитывалось более 49 миллионов легковых автомобилей и мотоциклов, 27 миллионов автомобилей моложе десяти лет.

Ранее регулярный техосмотр надо было проходить для транспортных средств, с даты выпуска которых прошло четыре года и более.

