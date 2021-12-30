Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательный техосмотр личных транспортных средств. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В законе отмечается, что в проект включены поправки об отмене штрафов за отсутствие диагностической карты. От техосмотра освободят легковые автомобили и мотоциклы, которые используются гражданами в индивидуальных целях. Однако закон не распространяется на такси, а также на транспорт, который используется в служебных целях.

Также исключается проведение техосмотров сотрудниками ГИБДД при наличии у водителя диагностической карты.

6 сентября партия «Единая Россия» заявила, что внесет в Государственную Думу законопроект об отмене обязательного техосмотра автомобилей. При этом, как отметил секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак, процедура останется обязательной при продаже транспортного средства старше четырех лет. 22 декабря депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон.