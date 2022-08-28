В Европе высказали опасения из-за возможного смертельного удара России

Daily Express: Россия нанесет смертельный удар ЕС, если окончательно перекроет «СП-1»

Россия нанесет «смертельный удар» Евросоюзу (ЕС), если окончательно перекроет прокачку газа по трубопроводу «Северный поток-1» («СП-1»), пишет аналитик издания Daily Express Тибо Спирле.

Российская компания «Газпром» ранее объявила о приостановке работы газопровода на период с 31 августа по 2 сентября. Колумнист отметил, что у европейских лидеров есть опасения, что Россия может продлить закрытие «СП-1», что станет смертельным ударом для Европы.

Спирле подчеркнул, что летом «СП-1» уже закрывался на техобслуживание на десять дней, что создало серьезное напряжение в Европе, которое привело к тому, что европейские страны начали в быстром темпе заполнять свои хранилища газом. Теперь же у ЕС появился страх, что после 2 сентября поставки российского газа полностью прекратятся.

Опрошенный журналистом эксперты рынка сошлись во мнении, что окончательное закрытие поставок может привести к истощению европейских запасов уже в январе 2023 года. При этом у Евросоюза нет альтернативы в поставках, чтобы возместить подобный дефицит.

Ранее кандидат экономических наук Александр Абрамов рассказал, что российская экономика больше зависит от нефти, чем от газа, поэтому Москва способна на короткий срок отказаться от поставок голубого топлива в Европу.