Экономист допустил остановку экспорта российского газа на год

Bloomberg: Россия может перекрыть газ ЕС на год без негативных последствий для экономики

Экономист консалтинговой компании Лиам Пич заявил, что у России есть возможность остановить экспорт газа в страны Европейского союза (ЕС) минимум на год. Об этом он заявил в беседе с агентством Bloomberg .

Эксперт заявил, что Россия может перекрыть газ Евросоюзу на год. Он допустил, что эта остановка произойдет без негативных последствий для экономики страны.

«До тех пор, пока цены на нефть и уровень экспорта остаются на текущих высоких уровнях, профицита текущего счета России будет достаточно, чтобы поддерживать его даже при отключении от основного газового рынка», — подчеркнул специалист.

Пич добавил, что текущих доходов от продажи энергоресурсов Москве хватит «чуть более чем на год» при прекращения поставок в Евросоюз. Россия может зарабатывать до 20 миллиардов долларов в квартал на экспорте газа, объяснил он.