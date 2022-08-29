Россияне смогут «услышать» исчезающие памятники архитектуры

«Одноклассники» и фонд «Внимание» снова поддержат исчезающие памятники зодчества

«Одноклассники» и фонд «Внимание» запустили второй сезон проекта в поддержку разрушающихся памятников зодчества. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Семь новых объектов, редких памятников архитектуры из северных регионов России, пользователи впервые смогут не только увидеть, но и «услышать» — соответствующие исчезающие объекты появились на интерактивной карте «Архитектурного перископа».

«Такие проекты, как "Архитектурный перископ", помогают привлекать внимание к проблемам архитектурного наследия. Каждый объект для нас как живой, за каждым стоит история, и, главное, за каждым стоят прекрасные инициативные люди. Мы хотим, чтобы вы услышали их голоса и полюбили эти места», — высказался координатор фонда «Внимание» Роман Ушаков.

Авторы проекта создали семь уникальных треков с использованием звуков самих зданий, окружающей их природы, колоритных разговоров местных жителей и элементов саунд-дизайна. Юзеры смогут узнать, к примеру, как звучит аутентичный дом работников финской железной дороги в Ленобласти, готическая водонапорная башня в Республике Коми или храм XIX века в Вологодской области.

Кроме того, «Архитектурный перископ» содержит информацию о строительстве редких домов и их состоянии на текущий момент, фотографии, иллюстрации и комментарии ведущих экспертов отрасли. Также пользователи по желанию могут поддержать реставрацию архитектурных шедевров, нажав на кнопку «Помочь» на сайте проекта: некоторые здания нуждаются в восстановлении деталей, например, аутентичной крыши или стен, другим требуется основательный ремонт.

«За этот год мы увидели, что тема волнует очень многих людей, а ее освещение помогает повлиять на судьбу разрушающихся памятников. Поэтому мы решили сделать проект ежегодным: каждый год мы планируем добавлять на карту новые объекты и с помощью новых форматов привлекать все больше внимания к их исторической ценности», — заметил директор по стратегическим коммуникациям ОК Сергей Томилов.

Годом ранее в проект вошли семь других исторических объектов, для которых были созданы видео-таймлапсы с дронов. «Подопечные» первой главы «Архитектурного перископа» также отмечены на карте. С 2021 года судьба многих из них изменилась — где-то ремонтом занялась администрация города, где-то появились частные владельцы.