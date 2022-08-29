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Экс-глава «Тракторных заводов» раскаялся перед ФСБ в растрате миллионов рублей

Экс-владелец концерна «Тракторные заводы» Болотин признал вину в растрате 90 млн рублей
Михаил Болотин

Михаил Болотин. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Миллиардер и бывший владелец машиностроительного холдинга «Концерн "Тракторные заводы"» (КТЗ) Михаил Болотин, 11 месяцев находящийся в СИЗО, признал вину в растрате 90 миллионов рублей и раскаялся в совершении преступления, однако по ходатайству ФСБ суд оставил его под стражей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В ходе судебных слушаний следователь ФСБ заявил, что 61-летний экс-глава холдинга не вернул похищенные средства, которые может использовать для побега из страны в случае, если суд освободит его из-под стражи. Этот довод убедил судью, и он отказал защите в просьбе изменить Болотину меру пресечения и выпустить на свободу.

Болотина задержали осенью 2021 года сотрудники ФСБ. Вместе с ним в СИЗО были отправлены его бывший заместитель по экономике и корпоративным финансам Михаил Школьник и бывшая руководительница казначейства холдинга Ирина Восторгина. КТЗ состоит из 18 предприятий, которые производят тяжелую технику для армии, горнодобывающей и нефтегазовой промышленности, железных дорог, строительства и сельского хозяйства. По данным следствия, с 2014 по 2015 год Минобороны России перечислило холдингу 5,2 миллиарда рублей за проектирование и производство опытных образцов бронетранспортеров и боевых машин пехоты под шифром «Курганец». 90 миллионов рублей из этой суммы были похищены, а госконтракт на бронетехнику был сорван. КТЗ, как оказалось, погряз в долгах на общую сумму 100 миллиардов рублей.

Расследование дела завершается.

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Любовь Ширижик
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