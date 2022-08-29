Экс-мэра Архангельска задержали за попытку устроить автопробег дорогих машин

Экс-мэра Архангельска Донского доставили в полицию после попытки автопробега дорогих машин

Экс-мэра Архангельска Александра Донского задержали и доставили в отдел полиции после попытки устроить несанкционированный автопробег дорогих автомобилей в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Полиция пресекла проведение незаконных автогонок. «Экс-мэр Архангельска Александр Донской находится в одном из столичных отделов полиции. Предположительно, он был доставлен туда после несанкционированного автопробега дорогостоящих автомобилей, проведение которого пресекли полицейские. Принимал ли бывший чиновник в нем участие, устанавливается», — рассказал источник.

Отмечается, что участники акции были предупреждены о запрете на мероприятие. Их задержала полиция для дальнейших разбирательств. Им может грозить административная ответственность, пишет издание. Сообщается, что организатором акции выступает предприниматель Алексей Хитров. Планировалось, что на спорткарах будут наклеены стикеры «Богатые и успешные».

Согласно предварительным данным, в автопробеге собирались принять участие более 170 элитных дорогих марок автомобилей, в частности, Lamborghini, Rolls-Royce Phantom, Ferrari, Mercedes-Benz G63 Brabus, Porsche, Hummer H1, Сhevrolet Covette C8, Audi RS5 и Bentley Continental GT II. Большинство иномарок сейчас находятся на специальной площадке для последующей проверки на нелегальную модификацию и внесение незаконных изменений в конструкцию.

В апреле 2017 года мэра Архангельска заподозрили в катании на Ferrari по столичному торговому центру.