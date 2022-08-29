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Германии предрекли дефицит газа в декабре

Аналитик рынка ресурсов Демидов предрек Германии ежемесячный дефицит газа с декабря

Фото: Malte Ossowski / Globallookpress.com

Несмотря на готовность Франции помочь ФРГ с поставками газа, Германия может столкнуться с ежемесячным дефицитом голубого топлива с декабря 2022 года, считает международный аналитик рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Лоуренс Бун заявила в эфире телеканала «Франс-2» о том, что Франция готова обеспечить поставки газа в Германию.

«Учитывая потребность в газе Германии в зимние месяцы, а это от 8 до 12 миллиардов кубометров в месяц, и то, что Германия ежемесячно получает около 2,5 миллиарда кубометров в виде СПГ [сжиженного природного газа], а свои запасы составляют 19 миллиардов кубометров газа, можно предположить, что данная инициатива не изменит ситуацию с дефицитом газа на рынке Германии, и уже в декабре Германия столкнется с нехваткой газа», — предрек аналитик. По его подсчетам, дефицит газа ежемесячно будет составлять от 8 до 11 миллиардов кубометров.

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Сложности поставок из Франции

По словам Демидова, Франция может поставлять Германии СПГ после его регазификации в объемах не более двух миллиардов кубометров или 0,375 миллиарда кубометров в месяц в течение полугода, что составит всего два процента от годового потребления ФРГ.

«Сложность в таком экспорте будет состоять в том, что Франция использует одоранты (меркаптаны) для приданию газу запаха в целях безопасности, в то время как немцы этого не делают. Будет необходимо документально ввести разрешение на транспорт такого газа либо построить завод по деодоризации, что займет не менее года», — отметил он.

Ранее стало известно, что ФРГ опережает план по заполнению газовых хранилищ страны. Германия стремится максимально снизить энергетическую зависимость от России и одновременно запастись газом, чтобы избежать полномасштабного энергетического кризиса в стране.

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Екатерина Смирная
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