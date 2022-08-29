Ирина Шейк снялась в купальнике рядом со свиньей и развеселила фанатов

Супермодель Ирина Шейк снялась в купальнике рядом со свиней и рассмешила поклонников

Российская супермодель Ирина Шейк в откровенном образе сфотографировалась вблизи со свиньей и рассмешила поклонников. Соответствующие снимки и комментарии фанатов появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость опубликовала серию фотографий с отдыха, на которых она снялась в голубом купальнике с цветочным принтом и черной юбке-сетке длины макси. На одном из кадров она запечатлена сидящей на пляже в солнцезащитных очках рядом с упомянутым животным, а на другом изображении кормит свиней в компании экс-возлюбленного, актера Брэдли Купера

Русскоговорящих подписчиков развеселил пост манекенщицы, о чем они принялись писать под публикацией, которая набрала 324 тысячи лайков. «Лучшие фото, это очень смешно», «Хотела пошутить, что Ира тусит с бывшим, а оказалось действительно с ним», «Классная Ира», «Одумался наконец», «Забавные снимки», — высказывались фанаты.

В июле Ирина Шейк стала героиней рекламы Ivy Park и Adidas. На опубликованном снимке модель позировала в откровенном боди бирюзового оттенка с поддерживающими грудь чашками и вырезами, обнажающими бедра и ягодицы. Образ знаменитости дополняла накидка с капюшоном с цветочным принтом и коричневые босоножки на высоких каблуках.

