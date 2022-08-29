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Кадыров показал отправку самолетов с добровольцами на Украину

Глава Чечни Кадыров опубликовал видео отправки самолетов с добровольцами на Украину

Самолеты с новыми группами российских добровольцев вылетели из Грозного для участия в специальной военной операции (СВО) на Украине. Видео вылета показал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

На опубликованном Кадыровым видео добровольцы выстроились на взлетно-посадочной полосе, чтобы перед отправкой выслушать напутственное слово руководителя администрации главы республики и правительства Чечни Магомеда Даудова. Чиновник приветствует бойцов криком «ас-саляму алейкум», и в ответ солдаты из разных регионов России хором кричат «уа-алейкум ас-салям». Лица некоторых добровольцев целиком закрывают балаклавы цвета хаки.

В своей речи Даудов отметил, что Кадыров взял на себя основную нагрузку по отправке добровольцев в зону СВО, а начальник полиции МВД по Чеченской республике генерал-майор Аслан Ирасханов напомнил солдатам слова Ахмата-Хаджи Кадырова «правда восторжествует». Опубликовавший видео Рамзан Кадыров также рассказал об антифашистских взглядах добровольцев.

«На защиту интересов России в Донбасс отправились достойные ее сыны – добровольцы, которые имеют жесткую и непримиримую позицию по отношению к бандеровщине и любым проявлениям нацизма», — подвисал видео глава региона.

Ранее Кадыров показал отправку новой группы добровольцев для «охоты на бандеровцев».

Валерий Розенберг
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