Спецназ МВД России накрыл нарколабораторию с 46 килограммами мефедрона

В Карелии спецназ МВД «Гром» ликвидировал нарколабораторию и изъял 46 килограмм мефедрона

В Карелии сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД при силовой поддержке бойцов спецназа «Гром» ликвидировали нарколабораторию, откуда изъяты 46 килограммов мефедрона. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, производимые там наркотики организаторы подпольного бизнеса планировали сбывать в Северо-Западном федеральном округе. Лабораторию оборудовал житель республики вместе со своей сожительницей. Прежде он работал наркокурьером, но затем куратор в мессенджере предложил ему заняться производством наркотиков. Пара арендовала дом в дачном поселке, там они готовили мефедрон и фасовали его.

В ходе обысков полицейские нашли лабораторное оборудование, электронные весы, бочки и канистры с наркосодержащей жидкостью весом 300 килограммов и 46 килограммов мефедрона. Это крупнейшая партия наркотиков, изъятая в Карелии, отметила Волк.

Возбуждены уголовные дела, мужчина арестован, женщина находится про подпиской о невыезде.