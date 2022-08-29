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Военный эксперт предупредил о вступлении США «в прямую войну с Россией»

Военный эксперт Коротченко считает, что США вступают в прямую войну с Россией

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что США вступают в прямую войну с Россией. Так он в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» прокомментировал статью The Wall Street Journal (WSJ) о том, что Вашингтон планирует назначить генерала, который возглавит миссию помощи Киеву.

«Без ввода туда американских войск, на территорию Украины, но, очевидно, теперь управление всей операцией, все логистические поставки оружия и разведывательной информации, планирование боевых действий, распределение и выдача целеуказания — все будет теперь в руках Пентагона», — предупредил военный эксперт.

По его словам, сейчас перед Москвой стоит большой вопрос — как реагировать на подобные действия США. «Какие красные линии можем перейти мы, что делать, если российские вооруженные силы обнаружат, например, американскую военную миссию, например, в Киеве, и где эта миссия будет располагаться? То ли в здании министерства обороны Украины или в американском посольстве?» — задался вопросом Коротченко.

В среду, 24 августа, газета WSJ опубликовала материал, в котором говорилось, что администрация Соединенных Штатов планирует в ближайшее время дать название своей миссии по помощи Украине, а также назначить ее руководителем одного из американских генералов. В Пентагоне эту информацию официально не подтвердили.

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Варвара Кошечкина
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