СК занялся расследованием убийства зампредседателя херсонской администрации
СК занялся расследованием убийства зампредседателя херсонской администрации Ковалева
Следственный комитет (СК) России занялся расследованием убийства заместителя председателя администрации Херсонской области по сельскому хозяйству Алексея Ковалева. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным, неизвестные напали на Ковалева по месту его жительства в воскресенье, 28 августа, и выстрелили в него из огнестрельного оружия. В результате мужчина скончался.
Кроме того, вместе с Ковалевым были убита проживавшая с ним женщина.
В настоящее время следователи устанавливают лиц, причастных к нападению на чиновника. В дальнейшем их действиям будет дана уголовно-правовая оценка.