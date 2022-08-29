СК занялся расследованием убийства зампредседателя херсонской администрации Ковалева

Следственный комитет (СК) России занялся расследованием убийства заместителя председателя администрации Херсонской области по сельскому хозяйству Алексея Ковалева. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, неизвестные напали на Ковалева по месту его жительства в воскресенье, 28 августа, и выстрелили в него из огнестрельного оружия. В результате мужчина скончался.

Кроме того, вместе с Ковалевым были убита проживавшая с ним женщина.

В настоящее время следователи устанавливают лиц, причастных к нападению на чиновника. В дальнейшем их действиям будет дана уголовно-правовая оценка.