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СК занялся расследованием убийства зампредседателя херсонской администрации

СК занялся расследованием убийства зампредседателя херсонской администрации Ковалева

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Следственный комитет (СК) России занялся расследованием убийства заместителя председателя администрации Херсонской области по сельскому хозяйству Алексея Ковалева. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, неизвестные напали на Ковалева по месту его жительства в воскресенье, 28 августа, и выстрелили в него из огнестрельного оружия. В результате мужчина скончался.

Кроме того, вместе с Ковалевым были убита проживавшая с ним женщина.

В настоящее время следователи устанавливают лиц, причастных к нападению на чиновника. В дальнейшем их действиям будет дана уголовно-правовая оценка.

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Варвара Кошечкина
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