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Патрульный через калькулятор потребовал взятку от помощника следователя СКР

Сотрудник ДПС Москвы через калькулятор потребовал взятку от помощника следователя СКР

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Сотрудник дорожно-патрульной службы Москвы (ДПС) потребовал взятку от помощника сотрудника Следственного комитета России (СКР) — это оказалось случайностью, так как инспектор не знал о статусе водителя, которого он заподозрил в нетрезвом вождении. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, сотрудник ДПС Москвы остановил авто, так как заподозрил водителя в вождении в нетрезвом состоянии. У водителя при себе не оказалось водительского удостоверения, и тогда, согласно версии водителя, полицейский потребовал у него 250 тысяч рублей. Заподозренный в нарушении закона водитель отправился домой за деньгами и документами на авто — он привез их, но смог собрать лишь 240 тысяч рублей.

Позже оказалось, что водитель — помощник следователя СКР. Мужчина написал заявление, случаем занялся Следственный комитет России, так как преступления, совершенные сотрудниками МВД, являются подследственностью СКР. Согласно показаниям помощника следователя, патрульный обозначил сумму взятки на табло калькулятора.

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Леонид Микуляк
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