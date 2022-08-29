«РН-Юганскнефтегаз» направил на переработку 90 миллиардов кубометров ПНГ

Объем полезного использования ПНГ «РН-Юганскнефтегаза» превысил 90 миллиардов кубометров

Компания «РН-Юганскнефтегаз», крупнейший добывающий актив НК «Роснефть», направила на рациональное использование 90-миллиардный кубометр попутного нефтяного газа (ПНГ). Для его сбора, подготовки и транспортировки создана развитая инфраструктура, включающая около 30 крупных объектов, говорится в сообщении «Роснефти».

Инфраструктура, созданная в рамках реализации газовой программы, позволила «РН-Юганскнефтегазу» в 2021 году направить на полезное использование более 4,9 миллиарда кубометров ПНГ, что на 100 миллионов кубометров больше, чем годом ранее.

В рамках среднесрочных планов компания планирует дальнейшее наращивание объема полезного использования ПНГ за счет завершения строительства и реконструкции около 20 объектов газовой инфраструктуры.

ПНГ поставляется на три газоперерабатывающих завода, где из него извлекается широкая фракция легких углеводородов — ценное сырье для нефтехимии. Газ также направляется региональным потребителям и используется для выработки теплоэнергии для нефтедобычи.

Кроме этого, подготовленный ПНГ используется в качестве топлива для электростанций, одна из которых - ГТЭС «Приобская» является самой крупной в России, из работающих на попутном нефтяном газе. Она обеспечивает энергией объекты добычи Приобского месторождения. За 12 лет работы «Приобская» выработала 30 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.

