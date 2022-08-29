У Ржевского мемориала Советскому солдату пройдет «Диктант Победы»

Ржевский мемориал Советскому солдату 3 сентября станет площадкой для «Диктанта Победы»

В Тверской области 3 сентября проведут всероссийскую просветительско-патриотическую акцию «Диктант Победы». Об этом пишет ТАСС.

Площадкой для проведения диктанта станет Ржевский мемориал Советскому солдату. Участникам предстоит ответить на 25 тестовых заданий по истории Великой Отечественной войны.

«Акция пройдет на территории мемориала уже во второй раз. Регистрация для участников открыта, и мы ждем желающих проверить свои знания по истории», — заявила заведующая Ржевским филиалом Музея Победы Марина Копаева.

Отмечается, что в 2022 году состоится четвертый «Диктант Победы» — акцию проведут на 17,5 тысячи площадок страны. Число участников растет с каждым годом: в 2019 году к всероссийскому диктанту присоединилось около 100 тысяч человек, в 2021 году — уже почти 1,5 миллиона.

Ранее в декабре 2021 года в школах Краснодарского края прошла просветительская акция «Казачий диктант». Мероприятие проводится для приобщения молодежи к истории, культуре и обычаям кубанского казачества. Впервые проект запустили в 2018 году, тогда в нем приняли участие порядка 25 тысяч школьников.