Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Умер последний представитель отказывавшегося общаться с людьми племени

CNN: в Бразилии умер последний представитель одного из неконтактных племен

Кадр: BBC

В Бразилии сотрудники Национального фонда индейцев нашли мертвым последнего представителя народа, который был истреблен фермерами. Об этом сообщает CNN.

Мужчина жил в одиночестве в лесах штата Рондония на западе страны последние 26 лет. Он относился к одному из так называемых неконтактных племен, которые ведут традиционный образ жизни и агрессивно отказываются общаться с другими людьми.

Умершего прозвали «Человек из дыры», так как он выкопал на территории своего обитания многочисленные норы, которые использовал для охоты и укрытия от непогоды. Его тело без признаков насильственной смерти обнаружили сотрудники Национального фонда индейцев 23 августа. Покойный лежал в гамаке в своей хижине.

Материалы по теме:
Русский Тарзан Его семья сбежала от Сталина в Австралию. Он ушел от нее в джунгли
Русский ТарзанЕго семья сбежала от Сталина в Австралию. Он ушел от нее в джунгли
22 августа 2018
«Они пришли поиздеваться над стариком» Затворник ушел от общества и поселился на острове. Как его убило доверие к людям?
«Они пришли поиздеваться над стариком»Затворник ушел от общества и поселился на острове. Как его убило доверие к людям?
2 июля 2022

Его племя начали уничтожать в 1970-1980-е годы лесорубы и фермеры, которые захватывали территорию в джунглях. В 1995 году они убили последнюю группу из пяти человек. «Никто не знал ни имени этого человека, ни каких-либо подробностей о его народе. С этой смертью геноцид племени завершен», — рассказала сотрудница организации Survival International Фиона Уотсон.

С «Человеком из дыры» много раз пытались установить контакт сотрудники Национального фонда, однако сделать этого не смогли. Тем не менее, они оставляли на его территории различные припасы, пытаясь поддержать мужчину. За время наблюдений, ученые установили, что затворник выращивал кукурузу и папайю и строил хижины из тростника и соломы. Его тело будет передано медикам для проведения вскрытия.

В 2018 году сообщалось, что последнего индейца удалось заснять на видео. В ролике полуобнаженный мужчина рубил дерево при помощи самодельного топора.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Мэр Одессы призвал к переговорам с Россией
«ВКонтакте» представила новый дизайн личного профиля
Украина попросила у Швеции еще больше оружия
В Новой Каховке объявили массовую эвакуацию
В российском регионе совершил экстренную посадку вертолет Ми-8
В США приостановили съемки сериала с Портман из-за угроз от местных жителей
Задержанные с четырьмя килограммами наркотиков россияне пойдут под суд
Туристы рассказали о вертолетах и ПВО в Крыму
Музыкант впал в кому и умер после драки с российским чиновником на фаер-шоу
Подсчитаны потери России от нефтяных санкций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.