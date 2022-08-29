Умер последний представитель отказывавшегося общаться с людьми племени

CNN: в Бразилии умер последний представитель одного из неконтактных племен

В Бразилии сотрудники Национального фонда индейцев нашли мертвым последнего представителя народа, который был истреблен фермерами. Об этом сообщает CNN.

Мужчина жил в одиночестве в лесах штата Рондония на западе страны последние 26 лет. Он относился к одному из так называемых неконтактных племен, которые ведут традиционный образ жизни и агрессивно отказываются общаться с другими людьми.

Умершего прозвали «Человек из дыры», так как он выкопал на территории своего обитания многочисленные норы, которые использовал для охоты и укрытия от непогоды. Его тело без признаков насильственной смерти обнаружили сотрудники Национального фонда индейцев 23 августа. Покойный лежал в гамаке в своей хижине.

Его племя начали уничтожать в 1970-1980-е годы лесорубы и фермеры, которые захватывали территорию в джунглях. В 1995 году они убили последнюю группу из пяти человек. «Никто не знал ни имени этого человека, ни каких-либо подробностей о его народе. С этой смертью геноцид племени завершен», — рассказала сотрудница организации Survival International Фиона Уотсон.

С «Человеком из дыры» много раз пытались установить контакт сотрудники Национального фонда, однако сделать этого не смогли. Тем не менее, они оставляли на его территории различные припасы, пытаясь поддержать мужчину. За время наблюдений, ученые установили, что затворник выращивал кукурузу и папайю и строил хижины из тростника и соломы. Его тело будет передано медикам для проведения вскрытия.

В 2018 году сообщалось, что последнего индейца удалось заснять на видео. В ролике полуобнаженный мужчина рубил дерево при помощи самодельного топора.

