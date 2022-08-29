В Туркмении местным жителям запретили собирать пластик и «позорить страну»

В Ашхабаде горожанам запретили собирать пластиковые бутылки и «позорить страну»

В Ашхабаде местным жителям начали запрещать собирать пластиковые бутылки. Об этом сообщает портал «Хроники Туркменистана».

Как пишут журналисты, в администрации туркменской столицы решили запретить частным лицам собирать бутылки, поскольку, по мнению чиновников, таким образом люди «позорят страну».

Отловом сборщиков пластика занялись полицейские, которые стали дежурить у пунктов приема вторсырья. Отмечается, что задержанных людей предупреждают о запрете на такой род деятельности, однако некоторые сборщики сообщали о случаях, когда правоохранители штрафовали «нарушителей» на 50 манатов (около 1800 рублей).

Как поясняют сами полицейские, теперь сбором и сдачей вторсырья могут заниматься только дворники, работающие в ЖКХ. Местные жители же выразили надежду, что запрет будет временным, поскольку их работа никому не мешает, дает возможность немного заработать и делает город чище.

В июне сообщалось, что в магазинах Туркмении прошли рейды, в ходе которых у владельцев торговых точек потребовали изъять из продажи декоративную косметику: помаду, лак для ногтей и тушь для ресниц. Уточняется, что с прилавков заставили убрать бьюти-средства, которые могут навредить «здоровью и внешнему виду» потребителей.