В Туркмении местным жителям запретили собирать пластик и «позорить страну»
В Ашхабаде местным жителям начали запрещать собирать пластиковые бутылки. Об этом сообщает портал «Хроники Туркменистана».
Как пишут журналисты, в администрации туркменской столицы решили запретить частным лицам собирать бутылки, поскольку, по мнению чиновников, таким образом люди «позорят страну».
Отловом сборщиков пластика занялись полицейские, которые стали дежурить у пунктов приема вторсырья. Отмечается, что задержанных людей предупреждают о запрете на такой род деятельности, однако некоторые сборщики сообщали о случаях, когда правоохранители штрафовали «нарушителей» на 50 манатов (около 1800 рублей).
Как поясняют сами полицейские, теперь сбором и сдачей вторсырья могут заниматься только дворники, работающие в ЖКХ. Местные жители же выразили надежду, что запрет будет временным, поскольку их работа никому не мешает, дает возможность немного заработать и делает город чище.
В июне сообщалось, что в магазинах Туркмении прошли рейды, в ходе которых у владельцев торговых точек потребовали изъять из продажи декоративную косметику: помаду, лак для ногтей и тушь для ресниц. Уточняется, что с прилавков заставили убрать бьюти-средства, которые могут навредить «здоровью и внешнему виду» потребителей.