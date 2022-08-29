Московская биржа рассказала о непрозрачности российского рынка

Глава департамент Мосбиржи Нагаева: на российском рынке снизился уровень прозрачности

Российский фондовый рынок стал менее прозрачным вследствие отказа многих корпоративных эмитентов ценных бумаг от раскрытия информации для инвесторов, рассказала директор департамента листинга Московской биржи Екатерина Нагаева, слова которой приводит РБК.

«В таких условиях невозможно сохранить аналитическое покрытие по эмитентам и принцип равнодоступности информации для инвесторов, а значит, инвесторам стало тяжелее принимать инвестиционные решения, которые к тому же стали более рискованными», — отметила Нагаева.

По ее словам, эмитенты, размещающие бумаги на главной российской площадке, в настоящий момент делятся на три категории: сохранившие раскрытие информации в целом и лишь выборочно отказавшиеся от публикации данных, частично закрывшие информацию, в том числе отчетность, и полностью отказавшиеся от публикации, даже существенных фактов.

По решению правительства и Центробанка на фоне введенных в отношении России санкций и связанных с ними рисков российские компании-эмитенты, а также организаторы торгов и клиринговые компании получили право не раскрывать отчетность и информацию о выпуске ценных бумаг или раскрывать ее частично. Такая мера действует до конца нынешнего года.

