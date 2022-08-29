Стало известно о разработанной в США военной стратегии для Украины

CNN: спецназ США разработал стратегию для украинской армии

Украина применяет военную стратегию, разработанную силами специальных операций США, для противостояния многократно превосходящим силам российской армии. Об этом стало известно CNN.

По информации телеканала, оперативная концепция сопротивления (Resistance Operating Concept, ROC) была разработана в 2013 году. Она основывалась на действиях российских войск в ходе операции по принуждению Грузии к миру в августе 2008 года, но в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией ее решили переработать.

Тогда в США начали разрабатывать план тотальной обороны, в котором участвовали бы не только военные, но и гражданское население, отмечает CNN. Доктрина предлагает новаторский и нетрадиционный подход к ведению войны, который предусматривает активное участие диверсионных подразделений, подчеркнул экс-командующий Силами специальных операций в Европе генерал-лейтенант в отставке Марк Шварц.

Особая роль в ROC отводится информационной кампании. Так, населению рассказывают о различных способах сопротивления, от бойкота массовых мероприятий и высмеивания противника до выкладывания инструкций по изготовлению коктейлей Молотова и способов скрытого повреждения техники.

По словам пресс-секретаря Командования специальных операций в Европе Николь Киршманн, с момента создания доктрины сопротивления по крайней мере 15 стран приняли участие в той или иной форме обучения ее методам.

