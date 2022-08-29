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Россиянин получил три миллиона долларов за аферу с землей и постом в Совфеде

«Ъ»: сотрудник центра Минпросвещения РФ арестован за аферу с постом в Совфеде за $3 млн

Фото: РИА Новости

Тверской суд Москвы арестовал сотрудника аналитического центра Минпросвещения России Яна Селезнева, обещавшего бизнесмену помочь с получением земельных участков Минобороны России и сенаторского кресла. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Управление МВД по Московской области 8 августа возбудило уголовное дело по заявлению менеджера компании «Русэкоинвестстрой» Юрия Спиридонова, которому Селезнев с сообщниками предложил содействие в получении под строительство четырех земельных участков, принадлежащих военному ведомству, в деревне Степановское Красногорского района, а также пост в Совете Федерации.

На протяжении полугода в 2021-м они вели переговоры в ресторанах, а когда убедили Спиридонова в серьезности своих намерений, он заплатил им 2,25 миллиона долларов за землю и еще 275 тысяч долларов за сенаторский пост — в общей сложности три миллиона долларов за аферу.

По делу вместе с Селезневым проходят трое его подельников, все они признали вину после задержания.

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Любовь Ширижик
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