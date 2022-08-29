Шукшина поддержала высказывание Михалкова о бессмысленности «Оскара»

Шукшина поддержала высказывание Михалкова о бессмысленности участия России в «Оскаре»

Заслуженная артистка России, актриса Мария Шукшина поддержала высказывание режиссера Никиты Михалкова о том, что выдвигать российские фильмы на премию «Оскар» бессмысленно. Ее слова передает издание «Царьград».

По мнению Шукшиной, для того чтобы участвовать в «Оскаре», российским режиссерам придется отказаться от национальной патриотической концепции и соответствовать западным ценностям. Кроме того, она уточнила, что в этом случае к фильмам-номинантам на премию предъявлялись бы определенные требования по расе, полу и сексуальной ориентации. Актриса подчеркнула, что таким образом можно растратить свою культуру.

Шукшина также заявила, что сейчас Россия постепенно освобождается от влияния Запада и старается продвигать отечественные ленты с «родными русскому человеку ценностями и взглядами». Она добавила, что молодежь должна воспитываться на подобных картинах.

«По аналогии с тем, как мы воспитывались в свое время в Советском Союзе. И кстати, хорошо воспитаны. Дух сохранился — и наше-то поколение и поддерживает специальную военную операцию, и поддерживает традиционные культурные ценности нашей страны», — пояснила актриса.

Ранее Михалков выступил против показа в России фильмов с покинувшими страну актерами.