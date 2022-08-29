Российские прокурор и следователь осуждены за взятку в 19 миллионов рублей

В Петербурге прокурору, следователю и полицейскому дали от 5 до 8,5 года за взятку

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес приговор по делу о взятке в 19 миллионов рублей, фигурантами которого были бывшие заместитель транспортного прокурора города Тимур Горный, старший следователь Следственного комитета России Алексей Шиманский и оперативник МВД Кирилл Лисовой. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

За коррупцию и покушение на мошенничество прокурор получил 8,5 года колонии, полицейский — семь лет, а следователь — пять лет заключения.

Суд установил, что Горный обещал за 37 миллионов рублей помочь бизнесмену избежать уголовной ответственности за незаконный вывод из России 700 миллионов рублей. Его сообщники выступили посредниками при передаче денег. Их задержали при передаче транша в 19 миллионов рублей осенью 2019 года.