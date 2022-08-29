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Симоньян отреагировала на угрозы «Азова» в свой адрес

Главред RT Симоньян отреагировала на угрозы «Азова» в свой адрес

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на угрозы, поступившие в ее адрес от полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Ее слова приводит РИА Новости.

По словам журналистки, стилистика угроз говорит о том, что в батальоне «заседают или маньяки, или угашенные подростки».

«Одно, кстати, не исключает другого. Как я должна на них реагировать? Я живу своей жизнью и делаю то, что считаю честным, нужным и должным», — подчеркнула Симоньян.

Накануне она опубликовала в своем Telegram-канале письмо с угрозами под символикой «Азова». Председатель СК Александр Бастрыкин поручил правоохранителям расследовать дело и доложить о результатах проверки.

Ранее Симоньян подала в суд на корпорацию Google из-за блокировки ее канала на принадлежащем компании видеохостинге YouTube. Как следует из данных картотеки, если Google откажется снять ограничения с канала, то с компании могут взыскать неустойку в размере 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения судебного акта, при этом сумма будет еженедельно увеличиваться в два раза. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 26 октября.

Марина Совина
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