Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Пожилую россиянку осудили на 6,5 года за убийство сожителя из-за пьянок

В Кемеровской области суд дал 6,5 года пенсионерке за убийство 36-летнего сожителя

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Кемеровской области суд приговорил к 6,5 года лишения свободы 67-летнюю местную жительницу за убийство 36-летнего сожителя. Об этом в понедельник, 29 августа, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Пожилая женщина признана виновной по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, в декабре 2021 года фигурантка вернулась домой и увидела, что сожитель выпивает в их квартире с соседями. Тогда она предъявила ему претензии и попросила собутыльников потерпевшего уйти. Пенсионерка поссорилась с мужчиной и нанесла ему несколько колото-резаных ранений шеи. Затем она вызвала скорую помощь, однако жертву не удалось спасти.

Фигурантка признала вину и сотрудничала со следствием.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
ФСБ установила личность еще одного участника убийства журналистки Дугиной
Стало известно о рекордном падении турпотока в Крым за весь постсоветский период
Реакция Байдена на инициативу стерилизовать всех мужчин в США попала на видео
Страны Балтии предложили Европе новые санкции против России
Стало известно о планах «Брамоса» поставлять ракеты армии России
Ирина Шейк снялась в купальнике рядом со свиньей и развеселила фанатов
Врач прокомментировал популярный тренд на многоразовую туалетную бумагу
Журналист из США усомнился в способности Овечкина забить 50 голов в новом сезоне
Аномально жаркую погоду с грозами пообещали москвичам
Испортивший картину охранник Ельцин Центра приговорен к исправительным работам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.