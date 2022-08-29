Пожилую россиянку осудили на 6,5 года за убийство сожителя из-за пьянок

В Кемеровской области суд дал 6,5 года пенсионерке за убийство 36-летнего сожителя

В Кемеровской области суд приговорил к 6,5 года лишения свободы 67-летнюю местную жительницу за убийство 36-летнего сожителя. Об этом в понедельник, 29 августа, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Пожилая женщина признана виновной по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, в декабре 2021 года фигурантка вернулась домой и увидела, что сожитель выпивает в их квартире с соседями. Тогда она предъявила ему претензии и попросила собутыльников потерпевшего уйти. Пенсионерка поссорилась с мужчиной и нанесла ему несколько колото-резаных ранений шеи. Затем она вызвала скорую помощь, однако жертву не удалось спасти.

Фигурантка признала вину и сотрудничала со следствием.