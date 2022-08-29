ВВС Великобритании отработают маневры в гражданских аэропортах впервые со Второй мировой

Впервые со Второй мировой войны ВВС Великобритании отработают маневры взлета и посадки в гражданских региональных аэропортах. Об этом сообщил британский таблоид Daily Express.

Как сообщили в издании, на такой шаг британские власти пошли из-за роста напряженности с Россией. В ходе маневров эскадрилья истребителей Eurofighter Typhoon и F-35 будет разделена на небольшие группы и размещена в региональных аэропортах, которые имеют способные принять боевые самолеты взлетно-посадочные полосы.

По замыслу британского командования, такие учения позволят королевским ВВС пережить удары по основным пунктам базирования. Кроме того, планируется повысить гибкость и маневренность воздушных сил в ходе реального конфликта, за счет большего числа возможных аэродромов.

Ранее британский телеканал Sky News сообщил, что в Соединенном королевстве стало сложнее готовить летчиков-истребителей после начала спецоперации России на Украине, поскольку Лондон перебросил военные самолеты к восточным границам НАТО. Такая релокация затрудняет практическую подготовку курсантов.