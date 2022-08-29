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Кадыров показал видео «выкуривания бандеровцев» из укрытий

Глава Чечни Кадыров опубликовал видео применения зажигательных снарядов по позициям ВСУ

Российские военнослужащие атаковали укрепленные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью зажигательных снарядов. Видео атаки публикует глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Применение таких снарядов глава республики назвал «выкуриванием бандеровцев» и отметил, что этот метод — старый, но крайне действенный.

«После пары точных попаданий "зажигалки" у бандеровцев сдают нервы, и в тот же момент они разбегаются, как тараканы от включенного света», — прокомментировал происходящее на видео глава региона.

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Кадыров сравнил солдат ВСУ с вредителями и отметил, что «своими норами» они не дают проводить сельскохозяйственные работы.

«Сами не работают и другим не дают. Точнее, не давали. Теперь они стали удобрением», — подытожил Кадыров.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе ранее признанных независимыми народных республик Донбасса. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

Валерий Розенберг
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