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Женщина сбросила 42 килограмма благодаря ходьбе

Asia One: Джасмин Тинг начала регулярно ходить и похудела на 42 килограмма за два года

Фото: Dan Gold / Unsplash

35-летняя Джасмин Тинг из Сингапура сбросила 42 килограмма менее чем за два года, начав регулярно ходить. Об этом сообщает Asia One.

Женщина решила похудеть, когда осознала, что с трудом выполняет повседневные задачи. Тинг, которая весила 110 килограммов, страдала от сильнейшей одышки каждый раз, когда просто поднималась по лестнице.

Спустя почти два года женщина похудела до 68 килограммов. Тинг практикует интервальное голодание, однако утверждает, что к такому результату ее привела обычная ходьба. Женщина ходит от шести до десяти километров минимум пять раз в неделю, отмечая, что это легкий и недорогой способ похудения.

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Тинг не посещает спортзал, так как стесняется из-за того, что не умеет правильно заниматься на тренажерах. Кроме того, по словам женщины, «она чувствует себя толстой» в таких местах.

Поддержание хорошей физической формы стало для Тинг приоритетом. «Мне нужно следить за весом и здоровьем, чтобы я могла продолжать зарабатывать деньги и путешествовать», — говорит она.

Тинг продолжает худеть и признается, что впадает в уныние, когда ее вес не снижается до желаемого уровня. Однако поддержка друзей и близких поднимает ее боевой дух.

Ранее сообщалось, что весивший 110 килограммов житель США сбросил 27 килограммов за десять месяцев благодаря дисциплине и правильной программе похудения. Мужчина подчеркнул, что начать процесс похудения никогда не поздно.

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Алиса Удовик
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