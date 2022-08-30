Штурмовавший Херсон российский десантник бежал во Францию

AFP: российский десантник, участвовавший в штурме Херсона, попросил убежища во Франции

Бывший российский десантник Павел Филатьев, который в составе Вооруженных сил России принимал участие в штурме Херсона, бежал во Францию, опасаясь уголовного преследования после критики российских военных. Об этом во вторник, 30 августа, сообщает Agency France Presse (AFP).

Как рассказал агентству сам Филатьев, он прибыл во Францию, чтобы попросить политического убежища после того, как на родине ему пригрозили длительным тюремным сроком. «Когда я услышал, что начальство требует, чтобы меня приговорили к 15 годам лишения свободы за фейковые новости, я понял, что ничего здесь не добьюсь, и мои адвокаты ничего не могут для меня сделать в России», — пояснил он.

После начала российской спецоперации на Украине Филатьев был задействован в наступлении российской армии на Херсон и около двух месяцев провел в районах близ Херсона и Николаева, пока не был отозван с фронта из-за глазной инфекции. Находясь в военном госпитале в Севастополе, десантник попытался уйти в отставку по состоянию здоровья, однако, по словам мужчины, начальство пригрозило инициировать в отношении него расследование в случае отказа возвращаться в район боевых действий.

После этого, в августе, Филатьев уехал из Крыма и опубликовал на своей странице в соцсети 141-страничный текст, в котором раскритиковал состояние ВС РФ и осудил действия российских военных в отношении мирных жителей и пленных. Некоторое время он переезжал из города в город, а затем смог покинуть Россию и через Тунис добраться во Францию.

По словам экс-десантника, в случае получения убежища во Франции он будет работать над скорейшим завершением боевых действий на территории Украины.